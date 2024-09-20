В Мишкинском округе Курганской области произошло жуткое двойное убийство, свидетелем которого стал 14-летний подросток, чудом избежавший гибели. Юноша, имя которого изменено в целях безопасности, рассказал о трагических событиях журналистам URA.RU, когда те прибыли в село Островное.

По словам подростка, вечером 19 сентября он зашел к соседу, чтобы помочь развешивать рыбу на сушку. В доме находились трое взрослых, которые распивали спиртное. В разгар вечера хозяину дома Павлу позвонил бывший муж девушки по имени Анастасия. Между ними вспыхнула ссора, и Павел предложил приезжему «разобраться на месте».

Когда бывший супруг прибыл на место с еще одним человеком, у них уже было оружие. Один был вооружен битой, другой — ружьем. Они начали стрелять сразу, как только вышли из машины. Павел был убит первым — пуля попала ему в голову. Никита вспоминает, как рядом с ним пролетела пуля, и он тут же бросился бежать к озеру, скрывшись в камышах.

Второго мужчину жестоко избивали, и только потом нападавшие увезли Анастасию в больницу. О случившемся полиция узнала от соседа, к которому юноша пришел, чтобы сообщить о трагедии. Вскоре одного из подозреваемых задержали, а второго объявили в розыск.

По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность.