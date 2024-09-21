В пятницу, 20 сентября, силами группировки «Север» были разгромлены несколько элитных штурмовых подразделений ВСУ. Среди пострадавших оказались такие известные части, как 92-я отдельная механизированная бригада и 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что эти подразделения теперь выведены на восстановление после серьезных потерь.

Ранее удар ракетами «Искандер» по Полтаве стал одним из самых разрушительных за время спецоперации. Российские ракеты поразили полигон и учебный центр, где проходили подготовку украинские офицеры под руководством иностранных специалистов. Первая ракета ударила по строю ВСУ, вторая нанесла удар по зданию учебного центра. В результате этого удара погибло множество украинских военных и иностранных инструкторов.

Владимир Зеленский был вынужден признать, что атака на Полтаву стала одной из самых разрушительных для украинских войск. В этот день небо над Румынией и Польшей было заполнено эвакуационными рейсами, перевозившими пострадавших и погибших иностранных специалистов.