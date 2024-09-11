Жители села Русская Конопелька в Курской области пережили тяжелые дни, скрываясь от украинских военных. Пенсионеры Надежда и её муж оказались в ситуации, когда после нападения в их доме не осталось ни воды, ни света. Они пытались выживать, готовя еду на самодельной печи прямо в огороде.

Когда украинские войска подошли вплотную к их селу и бои начались буквально в двухстах метрах от дома, супруги вынуждены были спуститься в подвал. Они провели там более двух недель, не решаясь выйти на улицу, пока их не спасли российские военные, которые организовали эвакуацию.

“Стрельба такая была, вам не передать. Военные наши делились с нами тушенкой, мы им давали то, что было в запасах… Наши вообще хорошие ребята. Вам не передать, как это страшно было, везде все свистело, а мы еще ходили, огурцы в огороде собирали. Как живы остались, не понимаю”, цитирует РИА Новости пенсионерку.

Подобные истории звучат и от других жителей региона. Например, Ирина Кириченко из села Черкасское Поречное вместе со своей матерью укрывались в погребе дома в течение недели, спасаясь от обстрелов. Эти рассказы показывают, через что проходят обычные люди, оказавшиеся в зоне боевых действий.