В условиях нехватки кадров работодатели стали более открыты к найму сотрудников старше 50 лет, особенно в регионах. Согласно исследованию SuperJob, работодатели все чаще снимают возрастные ограничения при приеме на работу.

В Москве, например, 40% компаний готовы нанимать пенсионеров на равных условиях с молодыми кандидатами, а еще 27% предоставляют им отдельные вакансии. В столице резюме соискателей старше 50 лет составляют 32% среди мужчин и 14% среди женщин на руководящих должностях, передает портал РБК.

Исследование подчеркивает, что российский рынок труда испытывает сильное давление демографических изменений, что привело к острому дефициту работников в разных отраслях.

Работодатели реагируют на новые вызовы двумя основными способами: увеличивая усилия по удержанию сотрудников и расширяя набор за счет молодых и пожилых соискателей. В регионах, где кадровый дефицит ощущается сильнее, компании еще более охотно принимают людей пенсионного возраста. 44% компаний в России готовы трудоустраивать пенсионеров, еще 30% предлагают им отдельные позиции. В частности, востребованы специалисты на должностях инженеров, продавцов и рабочих.

В Москве пожилые специалисты чаще всего занимают позиции инженеров, менеджеров по продажам, учителей и врачей, с зарплатными ожиданиями от 90 тысяч до 350 тысяч рублей в зависимости от профессии.

Отмечается, что если раньше наивысшие зарплаты ожидались в возрасте 30-39 лет, то теперь и соискатели в возрасте 40-49 лет рассчитывают на высокие оклады.