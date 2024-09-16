В рамках бракоразводного процесса между певицей Алсу и её бывшим супругом Яном Абрамовым суд принял решение наложить арест на совместно нажитое имущество. Об этом стало известно из сообщения, поступившего в Агентство городских новостей «Москва», от осведомлённого источника.

Отмечается, что такие меры приняты по ходатайству певицы, чтобы запретить любые операции с имуществом до окончательного решения по делу. Подробности о конкретных активах, попавших под арест, не разглашаются. Однако известно, что Ян Абрамов не согласен с этим решением суда и уже подал соответствующую жалобу.

Хотя ни суд, ни представители сторон пока не комментируют ситуацию, процесс раздела имущества продолжает оставаться под пристальным вниманием общественности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшие супруги делят значительные активы, включая квартиры, загородные дома, доли в различных фирмах, акции, а также парковочные места.

Напомним, что 27 августа мировой судебный участок №418 официально расторг брак Алсу и Яна Абрамова, который длился 18 лет. По решению суда, трое их детей будут проживать с матерью.