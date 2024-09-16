Украинский суд рассмотрит иск находящегося в данный момент в СИЗО народного депутата Александра Дубинского, в котором он требует от парламента назначить президентские выборы, сообщает РИА Новости.

Президентские выборы, которые должны были состояться 31 марта, были отменены на фоне введенного в стране военного положения и мобилизации. Владимир Зеленский тогда заявил, что в текущих условиях проведение выборов является неуместным.

Ирландский журналист Чей Боуз ранее выразил мнение, что Зеленский может не стремиться к завершению конфликта, так как это приведет к необходимости проведения демократических выборов, что угрожает его власти. По словам Боуза, завершение боевых действий откроет путь к выборам, которые могут положить конец политической карьере президента.

Ранее стало известно, что в бюджете Украины на 2025 год средства на проведение выборов не предусмотрены.