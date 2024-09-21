Туристическая индустрия ряда стран Евросоюза, включая Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию, столкнулась с серьёзными финансовыми потерями. Аналитики Европейской комиссии по туризму отметили, что за первые шесть месяцев этого года поток туристов в эти государства снизился почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной причиной падения турпотока эксперты называют продолжающийся конфликт на Украине. В то время как в ряде других европейских стран, таких как Сербия, Мальта и Португалия, туристическая отрасль уверенно восстанавливается после пандемии, страны Прибалтики и Финляндия испытывают серьёзные трудности. Особенно заметно это на побережье Балтики, где в разгар курортного сезона туристов значительно меньше, чем в прошлые годы.

В отчёте Европейской комиссии по туризму подчеркивается, что путешествия всегда страдают от политической нестабильности, пограничных конфликтов и международных кризисов. Эти факторы создают неопределённость и вносят помехи в планирование поездок.

Не только Прибалтика и Польша ощутили негативные последствия — также пострадали туристические направления Кипра и Болгарии. Сократился поток туристов из России, а поездки из Украины практически прекратились.