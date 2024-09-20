Украинским чиновникам, включая президента Владимира Зеленского, возможно, придётся удалить свои Telegram-каналы. Как сообщает издание «Страна.ua», такое требование связано с новым решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), согласно которому использование мессенджеров на служебных устройствах будет запрещено для государственных служащих, военных и сотрудников стратегически важных отраслей.

Многие украинские лидеры и руководители государственных структур активно используют Telegram-каналы для взаимодействия с общественностью, включая президента Зеленского и губернаторов регионов. Теперь под вопросом остаётся, смогут ли они продолжить эту практику на фоне запрета. Однако окончательного решения пока не принято.

При этом запрет распространяется только на служебные устройства, что означает, что чиновники могут продолжить использование мессенджера на личных гаджетах. Андрей Коваленко, возглавляющий центр по противодействию дезинформации, подтвердил, что необходимость удаления Telegram касается исключительно рабочих устройств, поскольку передача конфиденциальных данных через мессенджер может нести риски.

Наряду с этим событием, недавно стало известно о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, что также вызывает обеспокоенность. Эксперты считают, что французские спецслужбы могут попытаться получить доступ к шифрованию сервиса, что добавляет напряжённости в обсуждениях вокруг безопасности использования мессенджеров в государственных структурах.