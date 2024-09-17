Вооружённые силы Украины (ВСУ) сталкиваются с критической нехваткой мин на фронте. Об этом сообщила украинская военная корреспондент Юлия Кириенко, чьи слова процитировало издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.

По её словам, ситуация на некоторых направлениях настолько обострилась, что украинское командование может потерять контроль над такими ключевыми городами, как Покровск, Угледар и Селидово. Причиной тому является недостаток не только личного состава, но и боеприпасов. Как утверждается, бригады ВСУ на покровском направлении получают всего по десять мин на неделю.

При этом, по данным украинских производителей боеприпасов, склады заполнены минами, а производство налажено. Однако государство не спешит размещать заказы на новые партии, что приводит к критической ситуации на передовой.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также отмечал острую нехватку техники, оружия и боеприпасов у ВСУ. Он заявил, что Украина настойчиво обращается к странам Запада с просьбой увеличить военные поставки.