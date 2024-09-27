В пятницу в украинском городе Староконстантинов, находящемся в Хмельницкой области, произошли очередные взрывы. Этот населённый пункт известен своим военным аэродромом, сообщило издание “Страна.ua”. Взрывы были зафиксированы вскоре после того, как в этом направлении летели гиперзвуковые ракеты “Кинжал”.

По всей Украине в этот момент была объявлена воздушная тревога, связанная со взлетом четырех истребителей МиГ-31К. Украинские Воздушные силы ранее предупреждали о возможной ракетной атаке в сторону Хмельницкой области, что и подтвердили события в Староконстантинове.

Интересно, что буквально накануне Сергей Лебедев, который координирует пророссийское сопротивление в Николаевской области, рассказывал РИА Новости об ударах по этому аэродрому. Он утверждал, что на этой базе могли находиться самолёты F-16. Не исключено, что несколько этих самолетов были уничтожены либо повреждены.