В городе Днепропетровск, расположенном на востоке Украины, прогремел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

В регионе была объявлена воздушная тревога, что подтверждает онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации. Сирены также прозвучали в нескольких других областях, включая Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Харьковскую и Сумскую.

Отмечается, что это уже вторая атака на Днепропетровскую область за 20 сентября. Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что взрыв был чрезвычайной силы, “давно такого не было”.

Также известно, что во второй раз удар наносился гиперзвуковой ракетой “Кинжал”.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по бойцам украинского нацбатальона «Азов», которые скрывались в одной из школ в Харькове.

Также 20 сентября поступили сообщения о повреждении объектов критической инфраструктуры в Сумской области. Взрывы произошли в селе Хмелевка, что также сопровождалось объявлением воздушной тревоги в регионе.