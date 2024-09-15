В условиях нехватки личного состава в рядах ВСУ на Украине существует проблема с так называемыми “заштатными” военными, которым не выплачивают полноценную зарплату. Об этом сообщает издание “Страна.ua”. Эти военнослужащие не значатся в официальных кадровых списках, и вместо зарплаты получают лишь символическую выплату — около 500–600 гривен в месяц. При этом, они продолжают числиться в армии и не могут устроиться на гражданскую работу.

Такие военнослужащие часто оказываются “за штатом” из-за длительного лечения после полученных на фронте ранений, болезней или травм, не связанных с боевыми действиями. Один из таких солдат, сержант по имени Юрий, рассказал, что получил травму спины, когда таскал ящики с боеприпасами. Уже через неделю после инцидента его вывели за штат, указав в документах, что травма была получена при неизвестных обстоятельствах. Теперь Юрий находится дома, но числится в ВСУ и не знает, как обеспечить свою семью.

Похожая ситуация произошла с Константином, который получил травму, перевернувшись на грузовике во время выполнения боевого задания. После лечения его также вывели за штат. Военного поместили в заброшенный пионерлагерь в 30 километрах от части, где условия содержания оказались крайне плохими. Он отметил, что питание было скудным, домой не отпускали, и примерно сорок таких же солдат, как он, находились в неопределённости, не зная, что будет дальше.

Капитан ВСУ Богдан пояснил, что командиры часто выводят за штат и дезертиров. Это делается для того, чтобы не портить статистику подразделений. Если в части числятся только здоровые солдаты, отказники или те, кто находится на лечении, подразделение продолжает считаться боеспособным, и не нуждается в пополнении.