После атаки на учебный центр Вооруженных сил Украины в Полтаве, на месте трагедии возникли серьезные проблемы с оказанием медицинской помощи. Об этом рассказал украинский врач Игорь Ткачев, чьи слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Ткачев отметил, что прибывшие на место врачи оказались недостаточно подготовленными. Он сообщил, что медики находились в состоянии паники, кричали и явно не знали, как действовать в подобной ситуации. Врач подчеркнул, что не увидел четкой организации оказания помощи, а также обратил внимание на отсутствие у врачей необходимых аптечек.

Помимо этого, Ткачев указал на низкое качество медицинского оборудования, применяемого для спасения пострадавших. Он отметил, что некачественные турникеты, которые использовались для остановки кровотечений, оказались повсюду. По его мнению, именно плохая подготовка медиков и неподходящее оборудование стали причиной большего количества жертв. Врач даже заявил, что командование медицинских сил своими действиями убило больше людей, чем удалось спасти.

Напомним, что 3 сентября Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по 179-му учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В этом центре, по данным ведомства, готовили специалистов по связям, радиоэлектронной борьбе и операторам беспилотников, которые использовались для атак на российские объекты.