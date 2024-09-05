НАТО активно обсуждает возможность нанесения Украиной ударов по территории России дальнобойным западным вооружением. Такие атаки якобы жизненно важны для Киева, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает агентство Reuters.

По словам Столтенберга, возможность поражать военные цели на территории России играет ключевую роль в действиях украинских войск. Это обсуждение в альянсе продвигается, и многие страны уже приняли решение поддержать удары с применением дальнобойного вооружения.

Генсек НАТО также выразил удовлетворение тем, что некоторые страны, которые ранее ограничивали использование западного оружия для таких операций, изменили свою позицию. В ряде случаев ограничения на применение дальнобойных ракет были смягчены, что, по мнению Столтенберга, открывает новые возможности для Украины в её оборонной стратегии.

Таким образом, внутри альянса продолжается обсуждение вопроса расширения возможностей Украины по нанесению ударов по важным объектам на российской территории, что может оказать значительное влияние на ход военных действий.