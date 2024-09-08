Уехавшие за границу после начала СВО россияне, в том числе и знаменитости, могут вернуться на родину, но лишь при условии, что они не поддерживали Вооружённые силы Украины или не выступали против России, заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин.

Комментируя причины отъезда, Степашин заявил, что многие уехали из-за страха перед мобилизацией, особенно молодёжь, работающая в IT-сфере. По его мнению, это не является достойной причиной для бегства, и он не считает таких людей элитой страны. Он выразил разочарование в тех, кто предпочёл покинуть родину в сложный момент.

«Тем, кто облил грязью, кто враг, кто поддерживал ВСУ, давал им денег, в России нечего делать. Остальные да ради бога, пускай приезжают», приводит высказывание политика агентство ТАСС.

Особое внимание Степашин уделил уехавшим артистам и музыкантам. Он вспомнил о том, что был знаком с отцом Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ), который работал в Министерстве обороны во время первой чеченской кампании. По словам бывшего премьер-министра, отец артиста, если бы был жив, не поддержал бы выбор сына.

Степашин также упомянул Владимира Зеленского, отметив, что в прошлом президент Украины был успешным ведущим и забавным клоуном, но сейчас он обречен.