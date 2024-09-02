Украинский военный эксперт, отставной полковник СБУ Олег Стариков, высказал мнение, что командованию ВСУ следует немедленно вывести свои подразделения из Курской области. Он считает, что текущие боевые действия в российском приграничье не приносят значимых результатов и лишь расходуют ценные ресурсы украинской армии. По его словам, украинские силы оказались в ситуации, напоминающей “ловушку Наполеона”.

Стариков сравнил нынешнюю ситуацию с историческим эпизодом, когда войска Наполеона вошли на территорию России, а местное население оставило свои деревни и укрылось в лесах, избегая прямого столкновения. По его мнению, цель любой военной операции — уничтожение противника, но украинская армия не смогла этого достичь в Курской области.

Эксперт подчеркнул, что с военной точки зрения дальнейшее пребывание украинских войск в этом регионе нецелесообразно и призвал к немедленному выводу подразделений. Однако он также отметил, что политические соображения зачастую играют более значимую роль, чем военные принципы, и преодолеть их влияние бывает сложно.