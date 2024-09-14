Отставной полковник СБУ Олег Стариков, который ранее прогнозировал “решающую битву СВО” осенью 2024 года, поделился своим мнением о текущей ситуации в украинском конфликте в своем блоге на YouTube. Он отметил, что развязка произойдет совсем не на территории Курской области, о которой без умолку вещает президент Украины Владимир Зеленский, а на восточном фронте, в частности в Донбассе.

Стариков подчеркнул, что именно этот регион станет решающим в судьбе российско-украинского конфликта. Серьезные потери украинских войск в Донецкой Народной Республике осложнили возможность переброски дополнительных сил в Курскую область. Поэтому и на данном направлении Киев оказался в тупике, приводит слова аналитика РИА Новости.

Эксперт также обратил внимание на кризисные явления на различных фронтах. На Покровском направлении украинские силы переживают оперативно-тактический кризис, в то время как на Кураховском и Угледарском фронтах наблюдаются признаки тактического застоя. Стариков предупредил, что такие кризисы могут привести к серьезным последствиям, включая обвал оборонительных линий ВСУ.