Известный политолог и историк Сергей Станкевич дал интервью политическому обозревателю “Комсомольской правды” Александру Гамову, в котором обсудил международные события, в том числе визит Зеленского в США и новую ядерную доктрину России.

Станкевич отметил, что, несмотря на продолжающийся конфликт в Европе, США продолжают извлекать выгоду, заменив Россию в качестве поставщика газа в Европу и ослабив её экономическую силу. Однако визит Зеленского в Штаты оказался далеко не столь успешным, как предыдущие, что Станкевич объясняет изменением стратегии Америки. Теперь даже Дональд Трамп прямо заявляет, что война подходит к завершению, а планы победы Украины оказались мифом. Мало того, Трамп открыто говорит, что “Украины больше нет”, что никаких денег мира не хватит, чтобы ее восстановить.

Политолог подчеркнул, что Зеленский, ранее выступавший в переполненных залах, теперь встречает всё больше прохладного отношения. Несмотря на продолжающиеся попытки украинского президента продвигать свой “план победы”, очевидно, что США больше не готовы вкладывать значительные суммы в конфликт.

Сергей Станкевич также прокомментировал изменения в ядерной стратегии России. По его словам, в существующую доктрину были внесены важные коррективы, которые усиливают ответственность тех, кто снабжает Украину ракетами, приравнивая их к участникам нападения. Эти изменения, по мнению Станкевича, значительно усложняют дальнейшую эскалацию конфликта и вынуждают Запад пересматривать свои подходы к поддержке Украины.

Таким образом, интервью Станкевича отражает текущее охлаждение отношений между Украиной и её западными союзниками, а также изменение глобальной стратегии по отношению к продолжающемуся конфликту.