Российские войска нанесли точный удар по крупному эшелону Вооружённых сил Украины (ВСУ) на станции Вишневецкое, расположенной в Днепропетровской области. По данным Telegram-канала “VОZМЕЗДИЕ”, под удар попали боеприпасы и амуниция, которые перевозились для украинских подразделений. Атака была произведена расчётом ОТРК “Искандер-М”, что демонстрирует высокую точность и мощь российских ракетных комплексов.

Кроме того, сообщается, что ракетный удар поразил объекты ВСУ в Кривом Роге. Это стало частью масштабной операции по уничтожению критически важных военных объектов противника в глубоком тылу.

Еще одной целью стал очередной учебный центр ВСУ в Новомосковске, также расположенный в Днепропетровской области. Этот удар не только нарушил подготовку новых кадров для украинской армии, но и привел к значительным потерям среди военнослужащих.

Одним из погибших в результате атаки оказался 28-летний украинский журналист Богдан Затула из Харькова. Некролог, опубликованный в связи с его гибелью, подтвердил, что он был мобилизован в конце июля, что подчеркивает напряженную ситуацию в украинской армии, привлекающей к службе даже гражданских лиц.

Днём ранее российские ракеты нанесли удар по военному институту связи в Полтаве, который работает под руководством Министерства обороны Украины. Удар был нанесен во время построения курсантов на плацу, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям. Эти атаки становятся частью систематической стратегии российских войск, направленной на подрыв боеспособности украинской армии путём поражения ключевых военных объектов и учебных центров.