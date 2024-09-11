Вашингтон официально заявил, что не несёт ответственности за решения Киева использовать американское оружие для ударов по российской территории. В посольстве США в Москве подчеркнули, что Украина самостоятельно принимает решения о том, как защищать себя от российской агрессии. Американские дипломаты также добавили, что никаких изменений в рекомендациях для Украины относительно применения американского вооружения не было, сообщило издание “Известия”.

Эти комментарии были сделаны на фоне усиливающихся атак со стороны Украины на российские города. 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Белый дом собирается обсудить с Великобританией вопрос о предоставлении Киеву возможности наносить удары по территории России вглубь страны. СМИ сообщали, что решение об этом уже практически принято.

Несмотря на обсуждения, глава Пентагона Ллойд Остин ранее отметил, что США не дают разрешения на удары по России, ссылаясь на наличие других возможностей, которые превосходят потенциал ракетных систем ATACMS или Storm Shadow.