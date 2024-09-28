В новом докладе Пентагона говорится, что поставка Украине управляемых авиабомб дальнего действия (JSOW — Joint Standoff Weapon) поможет США сэкономить около 20 миллионов долларов. Эксперты отмечают, что Киеву будут переданы авиабомбы в базовой конфигурации AGM-154A, что считается экономически выгодным решением, передает РИА Новости.

По расчётам специалистов, передача этих устаревших боеприпасов, чей срок службы составляет около 20 лет, позволит значительно сократить расходы американской армии на их техническое обслуживание. Важной особенностью JSOW является способность увеличивать дальность поражения целей при запуске с высоты, что может стать преимуществом для украинских истребителей F-16, уже используемых в боевых действиях.

Таким образом, поставка этих бомб не только поддержит украинские вооружённые силы, но и принесёт финансовую выгоду Пентагону.