Российские военные нанесли мощный авиаудар по первой бригаде Нацгвардии Украины, используя девять фугасных авиабомб ФАБ-500. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Направленец по Украине». По его данным, удар был нанесен вечером в районе населенного пункта Колесниковка на купянском направлении.



В результате операции, которую провели три российских самолета, в течение 15 минут было сброшено девять авиабомб, и все они достигли своих целей. Канал описывает случившееся как настоящий «ад» для украинских военных.



Также ранее сообщалось о том, что ситуация на передовой в Донбассе остается крайне сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным CNN, в больницах на востоке Украины наблюдается острый дефицит коек, так как поток раненых практически не прекращается.