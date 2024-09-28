На встрече президента Молдавии Майи Санду с представителями молдавской диаспоры в Италии журналистка была выдворена из-за использования русского языка. Об этом сообщает издание «Sputnik Молдова».

Светлана Дроздецкая, сама журналистка, рассказала, что ее удалили с мероприятия. Она считает, что причиной могла стать нелояльность к русскоговорящим журналистам, что, по ее мнению, связано с позицией президента.

«Майя Григорьевна испугалась настолько, что решила передать нас итальянской полиции. Жаль, что с такой же оперативностью не борются с преступностью», — прокомментировала Дроздецкая.

Надо отметить, что сама Санду на местном телевидении часто говорит на русском языке и это ее совершенно не смущает.

Ранее в Кишиневе здание телерадиокомпании «Телерадио Молдова», которая часто подвергается критике со стороны оппозиции за поддержку президента и правящей партии, было залито красной краской. Этот инцидент вызвал еще большее напряжение между сторонниками и противниками нынешней власти в стране.