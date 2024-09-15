В приграничной зоне Курской области бойцы Росгвардии обнаружили маяк, использовавшийся для корректировки артиллерийского огня и наведения ракет HIMARS, сообщает корреспондент “Известий” Алексей Полторанин.

Маяк был найден недалеко от села Большое Солдатское. Военнослужащие зафиксировали находку на видео, снятое с помощью смартфона, и продемонстрировали его публике.

Операция началась с разведки местности при помощи дронов, как рассказал военный с позывным Танай. По его словам, перед тем как начать активные действия, российские силы всегда проверяют обстановку с воздуха, чтобы исключить риск. Вслепую бойцы не идут.

Военный корреспондент отметил, что российские войска в приграничных районах укрепили позиции, оборудовав блиндажи, огневые точки и наблюдательные посты. Росгвардия выполняет свои задачи в рамках контртеррористической операции (КТО) и поддерживает постоянное дежурство. В случае появления противника бойцы немедленно открывают огонь на поражение.

Один из военнослужащих с позывным Дизель поделился, что он сам родом из Курской области. Он подчеркнул, что считает своим долгом защитить родную землю и выбить врага с её территории.

Военнослужащий с позывным Рубас рассказал, что подразделения спецназа Росгвардии ведут активную работу по выявлению и ликвидации врага. По его словам, украинские боевики часто передвигаются на автомобилях, конфискованных у местных жителей, причём среди таких машин немало тех, которые зарегистрированы в Курской области.