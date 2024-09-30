Кандидат в Конгресс США Лаверн Спайсер выразила своё возмущение тем, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис уделяют больше внимания ситуации на Украине, игнорируя последствия разрушительного урагана «Хелен» в самой Америке. Об этом сообщает РИА Новости.

Спайсер подчеркнула, что в результате урагана в Соединённых Штатах было разрушено множество домов, и многие люди остались без крова. Однако, по её словам, власти не спешат реагировать на этот кризис с должным вниманием. Более того, она отметила, что события на Украине освещаются гораздо оперативнее и активнее, чем проблемы, возникшие внутри страны.

Она выразила своё недовольство действиями Байдена и Харрис, акцентировав внимание на том, что американским гражданам необходимо больше поддержки в это трудное время. По предварительным данным, от урагана «Хелен» пострадали как минимум 89 человек, и последствия продолжают ощущаться на многих уровнях.

Спайсер призвала власти не забывать о внутренних проблемах страны, которые требуют немедленного внимания, несмотря на глобальные вызовы.