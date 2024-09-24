Владелец популярной в начале 2010-х годов онлайн-библиотеки Flibusta (Флибуста – Роскомнадзор заблокировал страницу в связи с неудалением информации, нарушающей авторские права), известной своим «пиратским» контентом, объявил о завершении проекта из-за серьезной болезни. В 2016 году ресурс был заблокирован в России, а теперь создатель сообщил, что у него обнаружена крупная опухоль.

«У меня диагностировали глиобластому, агрессивную опухоль мозга. Скорее всего, это конец не только для меня, но и для Flibusta», — написал владелец проекта, известный под псевдонимом Stiver. Он добавил, что серверы библиотеки оплачены лишь на несколько недель вперед.

Глиобластома — это злокачественная опухоль центральной нервной системы, которая без лечения может привести к смерти в течение нескольких месяцев. Даже с терапией прогнозы остаются неблагоприятными, и жизнь пациентов обычно продлевается лишь на год.

Попытки российских властей заблокировать сайт начались еще в 2015 году, что привело к значительному снижению его популярности. Если в октябре 2015 года на сайт заходило около 4 миллионов человек, то к марту 2016 года число пользователей сократилось до 163 тысяч. Несмотря на создание «зеркал» сайта для обхода блокировок, в апреле 2016 года Мосгорсуд принял решение о пожизненной блокировке Flibusta на территории России.