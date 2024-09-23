В Пермском крае, в городе Кунгур, посещение батутного центра обернулось для одной из посетительниц серьезной травмой — женщина сломала позвоночник. Однако сотрудники заведения смогли предложить ей в качестве первой помощи только замороженные сосиски. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов через социальные сети.

Во время прыжков в центре женщина ударилась о металлическую балку, которая была установлена с нарушениями техники безопасности. Травма оказалась серьезной — перелом поперечного отростка позвоночника. Как выяснилось позже, в аптечке центра не оказалось нужного хладокомплекта, и вместо него пострадавшей предложили замороженные сосиски.

Позже женщина обратилась в суд с иском к батутному центру. Суд признал заведение виновным в халатности и ненадлежащем оказании услуг. В результате владелец центра выплатил пострадавшей компенсацию в размере 240 тысяч рублей.