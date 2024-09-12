Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), причастный к покушению на писателя Захара Прилепина, использовал хитрость, чтобы узнать его местонахождение. Как стало известно из обвинительного заключения, оглашенного во 2-м Западном окружном военном суде, он обманом выудил информацию из сына Прилепина, что впоследствии привело к покушению.

Согласно материалам дела, куратором Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого судят как исполнителя теракта, был некий сотрудник СБУ по фамилии Журавкин. Именно он, скрывая свою личность, через фальшивый аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» вступил в переписку с сыном писателя, Ильей Прилепиным. В период с апреля по май 2023 года Журавкин выяснил, что Прилепин будет находиться в поселке Пионерский Нижегородской области. Эту информацию он передал Пермякову, поручив тому организовать убийство писателя, взорвав его автомобиль.

Пермяков действовал по указаниям: за свою работу он получил от Журавкина 2 тысячи долларов и 10 тысяч гривен. В августе 2022 года он прибыл в Россию и арендовал квартиру в Солнечногорске, где продолжал искать Прилепина и менять места жительства, чтобы не быть обнаруженным.

6 мая 2023 года Пермяков осуществил задуманное — автомобиль, в котором находился Прилепин и его спутник Александр Шубин, был взорван в поселке Пионерский. В результате Шубин погиб, а Прилепин получил серьезные ранения. Вскоре после этого Пермяков был задержан и арестован. На судебном заседании он полностью признал свою вину.