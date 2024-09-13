Туристы выделили пять стран, которые им никогда не надоедают, и куда они возвращаются снова и снова. Все эти страны находятся в Юго-Восточной Азии. Среди них: Япония, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам и Индонезия.

Оказалось, что 75% путешественников любят возвращаться в уже знакомые места. Однако именно эти пять стран занимают лидирующие позиции для повторных поездок. Туристы поделились, что их притягивает не только разнообразие впечатлений, но и множество других факторов.

44% опрошенных отметили, что путешествия в эти страны очень удобны и просты. Местная кухня также является важной причиной для возвращения — 42% туристов признали, что они наслаждаются кулинарными изысками этих стран. 30% выбрали эти направления из-за их удобного расположения, а 26% привлекает безопасность и чистота.

Но самое главное, что эти страны всегда готовы предложить что-то новое и захватывающее, удовлетворяя жажду приключений и новых впечатлений, что и делает их особенно популярными среди любителей путешествий.