Владимир Зеленский больше не может свободно проводить политику в разных направлениях, считает Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы. В своём блоге на YouTube он отметил, что президент Украины оказался в сложной ситуации и теперь действует под давлением. Зеленский в буквальном смысле “обложен красными флажками” и не знает, как выйти из кризиса, который сам же и создал, передает РИА Новости.

Ситуация усугубляется его визитом в США, который экс-советник назвал абсурдным шагом. По мнению Соскина, в нынешних условиях Украина как государство не может эффективно функционировать и быстрыми темпами движется к своему краху.

Стоит отметить, что срок полномочий Зеленского официально истёк 20 мая. Выборы президента должны были состояться 31 марта, с инаугурацией новоизбранного лидера в мае. Однако голосование было отменено из-за военного положения и всеобщей мобилизации, что вызвало вопросы о легитимности нынешнего руководства Украины.

Зеленский заявлял, что выборы проводить не время, пытаясь этим закрыть обсуждение этого вопроса. Однако российский президент Владимир Путин отметил, что восстановить легитимность Зеленского уже невозможно, и заявил, что единственной законной властью в Украине на данный момент является Верховная рада и её спикер.