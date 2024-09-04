Президенту Украины Владимиру Зеленскому некого винить в ударах по Львову и Полтаве, кроме самого себя. Такое мнение озвучил бывший советник украинского лидера и политолог Олег Соскин.

«Видите только была такая огромнейшая трагедия вчера, Полтава, перед этим же сколько всего плохих событий трагических и сегодня, получается, четвертое: Львов бахнуло так, (…) как никогда. (…) Зеленский виноват, его клика виновата, что это все привело к этому», – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте также не внушает украинцам оптимизма, а вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область оказалось неудачным.

Происходящие события – это следствие неграмотных действий Зеленского, открывшего “ящик Пандоры”. Именно из-за него и других представителей киевского режима произошли эти трагические для ВСУ атаки.

Ранее Министерство обороны России сообщило об ударах по оборонным объектам во Львове. Под атакой оказались предприятия, связанные с производством и ремонтом электроники для авиационной техники и военных ракет.