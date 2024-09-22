В бюджете Украины на следующий год предусмотрено значительное увеличение фонда заработной платы для различных государственных структур, включая Офис президента Владимира Зеленского, Верховную раду, Кабинет министров, а также налоговую службу и суды. Это решение вызвало резкую критику со стороны Олега Соскина, бывшего советника Леонида Кучмы. По его мнению, такие действия могут привести к масштабным протестам среди населения, сообщает “РИА Новости”.

Соскин подчеркнул, что увеличение выплат высокопоставленным чиновникам выглядит как попытка усилить контроль над обществом, которое, как он выразился, воспринимается правящей элитой как “биомасса”. Он предсказывает, что подобные шаги могут вызвать массовое народное восстание, поскольку такие экономические меры часто приводят к революционным движениям.

Кроме того, эксперт убежден, что Зеленский стремится укрепить свою власть, поддерживая “вершину пирамиды” — политическую элиту, чтобы сохранить свои позиции на фоне экономического кризиса.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило дефицитный бюджет, в котором расходы составляют 3,6 триллиона гривен, в то время как доходы страны оцениваются в 2 триллиона гривен.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский добавил, что единственный выход для Украины — это проведение выборов. По его мнению, без них президент Зеленский рискует столкнуться с государственным переворотом.