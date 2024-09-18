В конце 2023 года Сергей Соседов неожиданно узнал, что больше не будет ведущим шоу «За гранью», которое он вёл на протяжении двух лет. Этот момент стал для него настоящим ударом. Однако подробности своего увольнения с НТВ он раскрыл только сейчас.

Несмотря на уход из этого проекта, Соседов продолжает активно работать в другой популярной программе музыкальном шоу «Суперстар!». Здесь он занимает место члена жюри, и его резкие, но меткие комментарии вызывают разные эмоции у зрителей и участников. Однако утрата «За гранью» всё ещё остаётся болезненной для него.

«Меня просто убрали, выгнали из программы», – эмоционально рассказал шоумен.

В недавнем интервью на YouTube-канале «Ставка на доверие» Соседов признался, что за два года они с командой создали более 400 выпусков программы, но при этом руководство канала даже не сообщило ему о своём решении. О прекращении работы в шоу он узнал от редакторов. «Я стал ненужным», с горечью отметил он.

Что касается программы в новом формате с другим ведущим, которым стал Тимур Еремеев, Сергей признался, что не смотрел ни одного выпуска. По его словам, он не интересуется этим шоу после своего ухода и принципиально отказывается его смотреть.

Будущие планы Соседова пока остаются неясными, но сам он не исключает возможности проводить творческие вечера и делиться опытом с молодыми журналистами и критиками. Однако, по его словам, для того, чтобы стать преподавателем, ему ещё предстоит разработать методику обучения, которой пока не хватает.