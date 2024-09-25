Бойцы 810-й бригады морской пехоты поделились с военным корреспондентом Дмитрием Кулько подробностями операции по освобождению села Борки в Курской области. Группировка “Север” смогла взять контроль над населенным пунктом 15 сентября, однако бои продолжаются неподалеку. Несмотря на это, над селом постоянно летают дроны, из-за чего воздух пронизан гулом сигналов от средств ПВО. Само село сильно пострадало от украинской артиллерии, на улицах все еще видны тела солдат ВСУ.

Офицер с позывным “Ураган” рассказал, как российские штурмовые группы зашли в тыл противнику, который даже не осознавал, где именно они находятся. Под натиском российской армии украинские военные вынуждены были отступать, подвергаясь ударам дронов и артиллерии, и даже попали под обстрел из собственного оружия, захваченного нашими бойцами.

Еще одна штурмовая группа неожиданно захватила опорный пункт ВСУ. Находившиеся там украинские солдаты были ликвидированы до того, как смогли оказать сопротивление или передать информацию о своей участи. Внутри опорного пункта бойцы нашли трофейные гранатометы АГС-30 с полным боекомплектом, которыми они тут же воспользовались против врага, рассказывает командир группы с позывным “Гефест 2”.

Операция по зачистке улиц проводилась с предельной осторожностью, так как было известно о присутствии в селе как минимум четырех мирных жителей. Аэроразведка помогала точно определить, в каких домах находился противник. В одном случае оказалось, что украинские военные укрылись напротив дома, где в подвале прятались пенсионеры. Дроны и артиллерия действовали максимально точно, чтобы не повредить здания и избежать жертв среди мирного населения.

В результате штурма мирные жители не пострадали, а украинские войска были вынуждены покинуть Борки.