Клинический психолог и аналитический психотерапевт Игорь Мартынов объяснил причины возросшего интереса к сеансам экстрасенса Анатолия Кашпировского, которые вновь начали проводиться. Как сообщает РИАМО, популярность таких личностей, как экстрасенсы, маги и прочие “инфоцыгане”, имеет под собой психологические причины.

Мартынов отметил, что в моменты неопределенности люди начинают искать смысл и уверенность, что заставляет их обращаться к различным «чудесным» практикам. Сеансы магов создают для людей иллюзию безопасности и дают возможность временно убежать от реальности в надежде на лучшее будущее.

Также специалист подчеркнул важность коллективного влияния — эффект толпы играет значительную роль в формировании веры в такие методы, усиливая их популярность.