Бойцы спецназа «Ахмат» ежедневно ведут охоту за украинской бронетехникой в зоне боевых действий. Командир подразделения с позывным Аид поделился, как использование крупнокалиберных винтовок позволяет уничтожать или обездвиживать бронемашины противника, включая боевые машины пехоты и колёсную технику.

Он также отметил, что благодаря точности и мощности этих винтовок удаётся наносить серьёзный урон врагу. За последние дни российские силы в Курской области продвинулись, освободив десять населённых пунктов. Одновременно с этим продолжаются операции по выявлению и ликвидации диверсионных групп противника, действующих в лесных массивах региона.

«Прямое попадание крупным калибром либо уничтожает технику, либо делает её неподвижной», объяснил Аид, подчеркнув, что такая работа проводится каждый день.

С 11 сентября российские войска начали контрнаступление в Курской области. За первые два дня боев группировка войск «Север» освободила десять населенных пунктов. Одновременно российские силы успешно отражают контратаки противника, нанося ему значительные потери на разных участках фронта. В лесных районах продолжается охота на украинских диверсантов и их ликвидация.