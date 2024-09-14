США активно усиливают информационное давление на российские СМИ, о чём свидетельствуют недавние санкции, введённые против медиагруппы RT. Как отметил Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР, такие действия западных стран можно расценивать как признание высокого уровня работы журналистов RT. Он подчеркнул, что эти меры показывают, что западные медиа не смогли выдержать конкуренции с российскими и перешли к попыткам закрыть рты через дискредитацию.

По мнению Слуцкого, такая атака на RT — это своеобразная похвала за профессионализм, ведь, несмотря на все попытки давления, западные страны не добились успеха. Политик добавил, что американские власти снова показывают своё стремление играть роль «мирового жандарма», включают на всю мощь “империю лжи”, но бороться с правдой у них не получается.

Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что расширение санкций против российских журналистов является необоснованным и несправедливым шагом. Она отметила, что западные страны, в том числе США, идут на крайние меры, вплоть до угроз физического характера, чтобы остановить деятельность российских медиа.