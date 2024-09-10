Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал недавнюю атаку беспилотников на город Раменское, заявив, что за такие действия киевский режим понесет ответственность за все теракты, совершенные на территории России.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье было сбито 14 беспилотников. Атака произошла в нескольких городских округах, включая Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломну. В Раменском два многоквартирных дома пострадали от ударов: в одном из зданий на Спортивном проезде загорелись квартиры на верхних этажах, а в другом, на Высоковольтной улице, повреждения получили квартиры на девятом этаже. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, и трое других жильцов получили ранения.

Слуцкий выразил поддержку жителям Раменского и осудил попытки врага сеять панику и дестабилизировать ситуацию в России. Он назвал атаку новым актом террора со стороны «фашиствующей хунты Зеленского» и отметил, что такие действия нарушают все нормы гуманитарного права.

По мнению Слуцкого, украинские силы, сталкиваясь с поражениями на поле боя, пытаются перенести «театр военных действий» на мирные жилые кварталы. Он осудил эти действия как проявление сущности террористического режима Зеленского, являющегося “кровавым клоуном”.