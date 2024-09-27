В рамках дела рязанца Руслана Сидики (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в подрыве железнодорожных путей, были допрошены 15 свидетелей, чьи показания подтверждают его причастность к преступлению. Об этом стало известно 27 сентября из материалов судебного заседания.

Судебные документы указывают, что все свидетели дали изобличающие показания против обвиняемого. Следствие продолжается, и Сидики по-прежнему остаётся под стражей, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что обвиняемый был арестован после того, как следствие получило доказательства его причастности к диверсии, приведшей к сходу с рельсов грузового поезда в Рязанской области.