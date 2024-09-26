В рамках расследования уголовного дела по обвинению Елены Блиновской в неуплате налогов были арестованы её земельные участки, расположенные в Алуште и под Костромой. Эти меры следствия коснулись более 10 объектов недвижимости, что стало частью громкого дела против так называемой «королевы марафонов», сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, блогер получила от продажи своих курсов, посвященных личностному росту, внушительную сумму — четыре миллиарда рублей. Тем не менее, несмотря на огромные доходы, возникли серьёзные вопросы по поводу уплаты налогов.

Недавно адвокаты Блиновской обратились в Савеловский районный суд Москвы с ходатайством о снятии ареста с её автомобиля Lamborghini. Однако суд отказал в удовлетворении этой просьбы.

В сентябре стало известно, что Елена Блиновская начала погашать задолженность по налогам, выплатив уже 230 миллионов рублей. В ближайшие дни она планирует внести ещё 123 миллиона рублей. Для того чтобы выполнить свои обязательства перед государством, блогер уже заключила договор на продажу квартиры, принадлежащей её родителям, стоимостью 90 миллионов рублей.

Несмотря на то что она частично признала вину в неуплате налогов, Блиновская категорически отрицает свою причастность к отмыванию денег и незаконному финансовому обороту. Следствие утверждает, что, с помощью супруга, блогер уклонилась от уплаты 906 миллионов рублей налогов, из которых 716 миллионов были незаконно легализованы.