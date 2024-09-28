В Красноярском крае расследуется трагедия, в результате которой погибли четверо детей и пострадали двое взрослых. Следователи пока не намерены возбуждать новое уголовное дело, несмотря на сообщения СМИ о возможном привлечении главы семейства по статье “Причинение смерти по неосторожности”. В Следственном комитете пояснили, что решение о дальнейших действиях будет принято только после получения результатов всех экспертиз.

Инцидент произошел 21 сентября в селе Красная Сопка. У членов семьи появились признаки отравления — тошнота и рвота. Они обратились за медицинской помощью. Семью госпитализировали, но состояние двоих детей резко ухудшилось, и они скончались в больнице в тот же день. Через несколько дней умерли еще двое детей. Родители выжили, но находятся в тяжелом состоянии.

Предварительное расследование показало, что в доме могли использоваться инсектицидные средства для борьбы с насекомыми, которые, вероятно, накопились в организме. Родители рассказали, что незадолго до трагедии в доме проводилась обработка помещения дихлофосом, но помещение не было должным образом проветрено. Следователи планируют повторно допросить родителей, так как первый допрос проводился в психотравмирующей для них ситуации.

По этому делу уже возбуждено уголовное производство по статье, связанной с нарушением требований безопасности продукции. В домах, где используются подобные химические средства, следствие предполагает, что может произойти накопление токсичных веществ, что и стало причиной трагедии.