В конце лета россияне начали активнее использовать кредитные карты для покрытия своих повседневных расходов, что стало заметным трендом. Как сообщает РБК со ссылкой на исследование “Скоринг Бюро”, в августе клиенты отечественных банков существенно увеличили долю кредитного лимита, который используется для личных нужд. На сегодняшний день россияне тратят до трети доступных кредитных средств в своих семейных бюджетах.

Исследование также показывает, что объем использования кредитных карт в стране вернулся на уровень, который наблюдался в начале 2022 года. Это стало особенно заметно начиная с конца лета прошлого года, когда граждане начали систематически увеличивать долю используемых кредитных средств.

Интересно, что средний размер кредитного чека, который на протяжении нескольких месяцев снижался, начиная с октября прошлого года и до января текущего, летом вновь показал резкий рост. К середине лета 2023 года он достиг нового максимума, превысив отметку в 113 тысяч рублей, как подчеркивают авторы исследования.