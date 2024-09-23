На одном из дачных участков в Сахалинской области произошло возгорание, в результате которого спасатели обнаружили тела четырех человек. Пресс-служба Следственного комитета по региону сообщила, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Статья, по которой ведется расследование, касается причинения смерти по неосторожности.

Инцидент случился в селе Селезнево, расположенном в Невельском районе. Во время тушения пожара в строении спасатели наткнулись на тела погибших. Следователи приступили к выяснению всех деталей происшествия.

Как отметили в СК, на данный момент не найдено признаков умышленного преступления в отношении погибших. Проводятся судебные экспертизы, которые должны определить точную причину возгорания и установить обстоятельства, приведшие к трагедии.