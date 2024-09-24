Следствие настаивает на аресте блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоде, более известного как Джумабой, по делу о разжигании межнациональной ненависти, сообщает RTVI. Чертановский суд Москвы получил ходатайство об изменении меры пресечения — следователи требуют перевести Раджабзоде из домашнего ареста в следственный изолятор.

Поводом для уголовного преследования стал видеоролик, в котором блогер сделал оскорбительные и провокационные заявления, включая утверждение, что “все русские девушки скоро будут наши”, а также рассказал о личных взаимоотношениях с “Наташкой”. Эти слова вызвали широкий общественный резонанс.

Ранее суд отказал следствию в аресте блогера, но позже Мосгорсуд отменил это решение, признав его незаконным. Сам Раджабзоде отрицает обвинения и заявляет, что голос на записи не принадлежит ему.