Следственные органы раскрыли преступление, совершенное в Москве 28 лет назад. Мужчина был застрелен своим знакомым, который затем сменил имя и жил в другом регионе. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по Москве.

По данным следствия, 15 декабря 1996 года в одной из гостиниц на улице Варварка произошло убийство. Подозреваемый выстрелил в своего знакомого, причинив смертельные ранения. Жертва скончалась на месте происшествия.

После совершения преступления злоумышленник скрылся и долгое время оставался вне поля зрения правоохранительных органов. Недавно удалось установить, что он проживал под другим именем в одном из регионов страны.

Фигурант был задержан в столичном аэропорту. Его доставляют на допрос для выяснения всех обстоятельств давнего преступления. Следственные действия продолжаются.

Многолетнее расследование наконец принесло результаты. Правоохранительные органы выражают надежду, что виновный понесет заслуженное наказание, а это послужит предупреждением для тех, кто пытается избежать ответственности.