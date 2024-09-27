В Красноярском крае расследуется трагическое отравление четверых детей, проживавших в поселке Красная Сопка. Основной версией случившегося следователи называют попадание в организм детей вещества, использовавшегося против насекомых. Как сообщили в Следственном комитете, эту гипотезу подтвердили результаты судебно-химической экспертизы, выявившей компоненты инсектицида.

Ранее предполагалось, что отравление могло быть вызвано продуктами питания. Однако проведенные анализы Роспотребнадзора показали, что пельмени, которыми ужинала семья, соответствовали всем санитарным нормам и не содержали опасных веществ.

Инцидент произошел 21 сентября, когда шесть членов семьи почувствовали резкое ухудшение состояния. К сожалению, четверо детей спасти не удалось — выжили только взрослые, мужчина и женщина. Сначала предполагалось, что причиной трагедии могла стать пища с неизвестным токсином, однако эта версия позже была исключена в пользу отравления парами инсектицидного аэрозоля.