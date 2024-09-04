Военный эксперт Константин Сивков выдвинул несколько версий, почему Украина официально признала факт уничтожения истребителя F-16 собственным зенитным комплексом «Пэтриот». По его мнению, это заявление могло быть сделано для того, чтобы скрыть более серьезные проблемы, о которых украинская сторона предпочитает не говорить, передает портал “Военное дело”.

Сивков отмечает, что одной из возможных причин падения самолета могли быть технические неисправности. Если бы эта версия подтвердилась, Украине пришлось бы признать, что её пилоты и авиабазы не готовы к эксплуатации современных F-16. Это бы показало, что американские самолеты не могут эффективно использоваться в условиях конфликта.

Вторая версия, предложенная экспертом, связана с возможностью того, что самолет был сбит российской системой ПВО, например, комплексом С-400. Это бы означало очередной успех российской армии, который украинская сторона не захотела бы признавать.

Третий вариант предполагает, что F-16 мог быть уничтожен новейшим российским истребителем Су-57, что стало бы еще более неприятным ударом для Украины. По мнению Сивкова, если этот сценарий правдив, то украинские власти могли предпочесть рассказать о “дружественном огне” со стороны «Пэтриота», чтобы скрыть поражение от более совершенной российской техники.

Четвертая версия связана с возможной проблемой в системе опознавания «свой-чужой», что могло привести к тому, что «Пэтриот» случайно принял F-16 за вражеский объект и сбил его. Сивков считает, что если этот инцидент действительно произошел из-за отсутствия такой системы, это может означать повторение подобных ошибок в будущем.

Эксперт подчеркивает, что Киев все же мог придумать другую версию, так как заявления о том, что истребитель был сбит «Пэтриотом», лишь указывает на неспособность ВСУ использовать западные системы ПВО и боевые самолеты.