Две управляемые авиабомбы, выпущенные Вооруженными силами Украины по городу Токмак в Запорожской области, были успешно перехвачены российскими системами противовоздушной обороны. Об этом сообщил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты РФ, занимающейся вопросами суверенитета и поддержки ветеранов.

Рогов отметил в своём Telegram-канале, что ПВО России оперативно сработала, предотвратив возможные разрушения в мирном городе. Он выразил благодарность военным за их действия, подчеркнув, что угроза была устранена вовремя.

Ранее он также сообщал о повышенной активности авиации противника в небе над освобожденной частью Запорожской области. По словам Рогова, наблюдался риск применения украинскими силами управляемых авиабомб JDAM, что усиливало напряжение в регионе.

Токмак находится в зоне постоянных боевых действий, и успешная работа противовоздушной обороны играет ключевую роль в защите мирного населения и инфраструктуры региона.

ВСУ регулярно наносят удары по мирному населению в Запорожской области. Так, на днях они атаковали Энергодар, в котором располагается Запорожская атомная электростанция.