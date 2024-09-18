За несколько дней до нападения на одноклассников подросток из Челябинска разместил в социальных сетях две странные записи. Выяснилось, что подросток был вовлечен в опасное движение, схожее с «Синим китом», но ещё более агрессивное.

Утром 16 сентября учащийся коррекционного класса школы № 68 по имени Роман отправился в учебное заведение с планом нападения. С собой он взял два молотка, нож и игрушечный пистолет. Подросток спокойно прошёл через металлодетекторы и направился в туалет, где переоделся, подготовившись к атаке. Он ворвался в кабинет биологии, ударил двух девочек молотком, после чего ранил одноклассника, который попытался защитить их, и учительницу Нину Шошину.

Затем подросток попытался спрятаться в туалете и покончить с собой, но его задержали сотрудники Росгвардии, оперативно прибывшие на место по тревожной кнопке. На допросе школьник признался, что собирался транслировать нападение в режиме онлайн, чтобы стать известным. В результате его действий пострадали четыре человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии.

Мальчик был помещён в областную психоневрологическую больницу. С 2016 года подросток состоял на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом «органическое шизофреноподобное расстройство личности». С апреля по июнь он уже проходил стационарное лечение.

Перед нападением Роман оставил в своём аккаунте сообщение, в котором рассуждал о «свободе слова», «нацистах» и «антифашистах», а также заявил, что «школы превращают детей в рабов». В другом посте он упомянул загадочную аббревиатуру RNBWN, связанную с сетью Telegram-каналов, пропагандирующих насилие и саморазрушение.

Эти каналы, включая один из самых популярных — «Красный дельфин», предлагают подросткам участвовать в опасных играх, начиная с нанесения символов на тело или здания и заканчивая более агрессивными действиями. Подписчикам предлагают выполнять задания, такие как создание самодельных взрывных устройств или совершение актов насилия.

С каждым этапом подростки углубляются в деструктивную деятельность. Администратор каналов, известный под псевдонимом Антон Мишашин, позиционирует свои проекты как «игру», цель которой — подготовить психику к совершению преступлений. В своих публикациях он оправдывает убийства и агрессивные действия, наращивая популярность своих каналов среди подростков.

В июле внимание на эту проблему обратила Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета. Она призвала к блокировке подобных каналов, однако после этого администраторы лишь усилили фильтрацию подписчиков, чтобы оставлять только «настоящих участников». Чтобы присоединиться к этой сети, пользователи должны выполнить несколько заданий, засняв их на видео, что ещё больше затрудняет доступ посторонних.

Подобные деструктивные движения становятся всё популярнее среди подростков, особенно тех, кто подвергается буллингу или чувствует себя изолированным. По мнению экспертов, такие сообщества дают подросткам ложное чувство поддержки, подогревая их внутреннюю агрессию. Случай в Челябинске стал ярким примером того, насколько серьёзными могут быть последствия участия в подобных «играх».