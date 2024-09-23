Российские военные подразделения рассказали о боях, происходящих в окрестностях Часова Яра, населенного пункта в Донецкой Народной Республике. По их словам, украинские войска все чаще используют зажигательные смеси, сбрасывая их с беспилотников на позиции ВС РФ. Об этом сообщают «Известия».

Военные отмечают, что для успешной защиты в таких условиях важна тщательная маскировка. Как заявил один из участников боевых действий с позывным Сява, хорошее укрытие значительно снижает вероятность обнаружения беспилотниками и, следовательно, уменьшает риск попадания под артиллерийский обстрел.

Вытеснение украинских войск из Часова Яра позволит российской армии установить контроль не только над самим городом, но и над окружающими населенными пунктами. По мнению военных, это будет важным шагом для дальнейшего продвижения.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис высказал предположение, что оборона украинских войск на юге Донбасса может вскоре рухнуть. Он подчеркнул, что ВСУ оказались в критической ситуации на нескольких фронтах, и потеря Часова Яра для Киева станет значимым поражением, а в Курской области может произойти еще более серьезная неудача для украинской стороны.